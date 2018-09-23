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محمد هنيدي يجهز مفاجأة للشعب السعودي احتفالا باليوم الوطني

محمد هنيدي يجهز مفاجأة للشعب السعودي احتفالا باليوم الوطني
أماني الغامدي(صدى):

هنأ الفنان المصري محمد هنيدي، المملكة بعيدها الوطني الـ88، معلنًا عن مفاجأة للشعب السعودي قريبًا دون الإفصاح عن نوع المفاجأة.

وقال ” هنيدي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كل سنة وأنتم طيبين وبخير دايما إن شاء الله.. واستنوا مفاجأة قريب أوى لكل أهلنا فى السعودية وأشوفكم قريب جدا.. اليوم الوطني السعودي الـ88 ” .

وبدأت التخمينات حول نوعية المفاجأة من قبل الجمهور، والتي اتجهت جميعها في اتجاه فيلم جديد للفنان المصري في المملكة.


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