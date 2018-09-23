بالفيديو.. 2000 متطوع ومتطوعة يعبرون عن حبهم للوطن بغرس الأشجار

علي القحطاني(صدى):

عبر أكثر من 2000 متطوع ومتطوعة عن حبهم وولائهم للوطن في اليوم الوطني الـ88 للمملكة، بزراعة وغرس الأشجار داخل العاصمة الرياض.

وتفاعل المتطوعون مع فعالية ” خدمة وطن ” التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض احتفالًا باليوم الوطني الـ88، حيث قاموا بغرس وزراعة الأشجار في 6 مواقع بالرياض.