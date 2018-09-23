بالفيديو.. 2000 متطوع ومتطوعة يعبرون عن حبهم للوطن بغرس الأشجار
عبر أكثر من 2000 متطوع ومتطوعة عن حبهم وولائهم للوطن في اليوم الوطني الـ88 للمملكة، بزراعة وغرس الأشجار داخل العاصمة الرياض.
وتفاعل المتطوعون مع فعالية ” خدمة وطن ” التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض احتفالًا باليوم الوطني الـ88، حيث قاموا بغرس وزراعة الأشجار في 6 مواقع بالرياض.
أكثر من ٢٠٠٠ متطوع ومتطوعة يعبرون عن حبهم وولاءهم للوطن بزراعة وغرس الأشجار في ٦ مواقع داخل العاصمة تفاعلاً مع فعالية #خدمة_وطن التي أطلقتها #أمانة_منطقة_الرياض احتفاءً ب #اليوم_الوطني88 pic.twitter.com/F9M6GHrq7U
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) September 23, 2018
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