بالصورة.. شاب قطري يشارك السعوديين احتفالات اليوم الوطني في الرياض

حمود العنزي(صدى):

وثقت صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة شاب قطري أشقاءه السعوديين في أحد شوارع العاصمة الرياض احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ88.

ووضع الشاب على السيارة التي حملت لوحات قطرية ملصقات وصوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – إضافة إلى علم المملكة.

ودوما يشارك الشعب القطري السعودية في المناسبات وإظهار حبهم ووفاءهم للمملكة، بعيداً عن قياداتهم وأفعالهم السيئة تجاه الشعوب والدول.