روسيا تحمل إسرائيل مسؤولية سقوط الطائرة ” إيل 20 “

موسكو(صدى):

ألقت موسكو، اليوم الأحد، على إسرائيل المسؤولية الكاملة لإسقاط الطائرة الروسية ” إيل 20 ” بالقرب من السواحل السورية الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن الجيش الإسرائيلي لم يبلغ موسكو بالغارة مسبقًا، لافته إلى أن إسرائيل أعلنت أنها ستشن غارات في الجنوب السوري وليس شمالاً كما فعلت.

وأَضاف البيان أنه تم تبليغ روسيا بالغارة بالتزامن مع تنفيذها، وأن المقاتلات الإسرائيلية استخدمت طائرة الاستطلاع إيل 20 كغطاء ضد الصواريخ المضادة للطائرات.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد حمّل في وقت سابق خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تل أبيب كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها.

يُذكر أن طائرة استطلاع روسية سقطت بنيران الدفاعات الجوية السورية أثناء غارة لمقاتلات إسرائيلية على أهداف في محافظة اللاذقية، الاثنين الماضي، وأسفر عن الحادث مقتل 15 عسكريًا كانوا على متنها.