فيديو نادر للملك المؤسس قبل 83 عاماً وبجانبه خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

نشر سفير خادم الحرمين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان مقطع فيديو نادر يوثق كلمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في حج عام 1358.

وحول تفاصيل المقطع قال الأمير إن الكلمة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه- في حج عام ١٣٥٧ ويظهر فيها مولاي خادم الحرمين الشريفين الطفل الذي بجانبه، رحم الله باني ومؤسس وطن العروبة والتوحيد وحفظ الله من سار على نهجه وارتقى ببلاده الى أعلى مصاف المجد والرفعة ” .

وأضاف: ” بين هذا وذاك مسيرة أمة ووحدة وطن، منذ فجر الفتح في الخامس من شوال قبل ١٢٠ عام، إلى يومنا هذا، من نصر الى نصر، هاماتنا دوماً مرفوعة، مستندين إلى ايمان راسخ وقيم ثابتة لا تلين ” .

وتابع: ” بين هذا وذاك قامت دولة التوحيد ورفعت رايتها بين الأمم، نصرت الحق، ودحرت المعتدي، ساندت الشقيق، وقبل كل ذلك قامت ولازالت تقوم بأشرف مهمة على وجه الأرض، خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن ” .