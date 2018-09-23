في اليوم الوطني.. قصة تسمية المملكة بهذا الاسم

نايف السالم(صدى):

يراود الكثير الأسئلة عن قصة تسمية المملكة بهذا الاسم؛ خاصة في ذكرى اليوم الوطني الـ88 بعد توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وكشف المؤرخون والوثائق والمراجع التاريخية، أن المملكة سميت بعد توحيدها على يد الملك المؤسس ومبايعة أهلها له في بداية عام 1344هـ، بـ ” مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها “، ثم تم تغيير هذا الاسم بعد ذلك ليصبح اسمها ” المملكة العربية السعودية ” بناء على رغبة مواطنيها.

وتوجه عددٌ من مواطني مدينة الطائف والمدن الأخرى وبعض أعضاء مجلس الشورى بطلب ضرورة تغيير اسم البلاد إلى ” المملكة العربية السعودية”، ووقعوا في 12 جمادي الأولى 1351 برقية ورفعوها للملك عبد العزيز بهذا الاقتراح؛ لتكون الدولة مملكة متوارثة لذرية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وبذلك تكون المملكة دولة اختار أهلها اسمها.