نكتة كوميدية تفسح 4000 خطبة وتتسبب في 17 حالة طلاق

لندن(صدى):

تسببت ” نكتة ” أطلقها الكوميديان البريطاني دانيال سلوس في أحد عروض الأداء الكوميدي الفردي الارتجالي ” ستاند اب كوميدي ” ، في فسخ 4000 خطبة و17 حالة طلاق في بريطانيا بعد 10 أيام فقط من إطلاقها.

واستنكرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية تأثير هذه النكتة أو القصة الخيالية على حياة 4017 شخص، والتي جاء مضمونها بالعربية ” أن العديد منا يتسرع في اختيار شريك حياته، فيختار الشريك الخاطئ الذي لا يناسبه على الإطلاق، خوفا من الوحدة، ومفضلا إياه على البقاء من دون شريك ” .

وبدأت النكتة في الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق بعد إطلاقها من قبل الكوميديان صاحب الـ28 عامًا والمعروف بشعبية كبيرة جدًا في بريطانيا، حتى قرر هذا العدد من الأشخاص تطبيق مقولة ” سلوس ” وإنهاء علاقتهم.