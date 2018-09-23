طرق بسيطة تحمي طفلك من تقوس الظهر

أماني الغامدي(صدى):

يقضي معظم الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات وخاصة الأجهزة اللوحية والهاتف الذكي ، وتتكرر وضعية تقوس الظهر كثيراً ما يثير قلق الآباء ، إليك بعض الإجراءات التي تساعد طفلك على تصحيح قوام جسمه سواء أثناء مشاهدة التلفزيون أو الجلوس أو الوقوف وحمل حقيبة المدرسة .

ينبغي حمل الحقيبة على الكتفين ، وأن يُستبعد منها كل ما ليس له ضرورة الحقيبة. في كثير من الأحيان يحشو الأطفال حقائبهم بأشياء لا أهمية لها ، كما قد يتم حمل الحقيبة بطريقة خاطئة تنحني معها الرقبة ، ولا يكون العمود الفقري خلالها مستقيماً، وهي وضعية مضّة ، ينبغي أن تستريح الحقيبة على الكتفين، وأن يُستبعد منها كل ما ليس له ضرورة .

الإضاءة: لا تحمي الإضاءة الجيدة عيون الطفل فقط، وإنما تحسن وضعية جسمه أيضاً. أحياناً ما تجبر الإضاءة السيئة الطفل على أن يثني رأسه إلى الأمام ، تأكد دائماً من أن طفلك يستقبل إضاءة كافية أثناء الاستذكار .

طاولة الدراسة: من الهام غرس عادة استخدام طاولة الدراسة بدلاً من الجلوس على الأريكة أو الأرض أو السرير عند الكتابة والمذاكرة .

أنشطة الهواء الطلق: لاشك أن التكنولوجيا طوّرت الألعاب كثيراً، لكن لا غنى عن أنشطة الهواء الطلق والألعاب الحرة. لا تسمح لطفلك بقضاء وقته في ألعاب الكومبيوتر، وشجعه على الحركة والنشاط البدني .

السرير: جودة السرير عامل رئيسي في عملية تصحيح القوام الاستلقاء الجيد واستخدام وسادة مناسبة يمنع جميع القضايا المتعلقة بالعمود الفقري .

النوم: وضعية النوم على الظهر والجانبين أفضل من النوم على البطن أو في وضعية الجنين .

استشارة الطبيب: على الأم والأب شرح وضعية الجسم الصحيحة أثناء الجلوس والوقوف والنوم، واستشارة الطبيب إذا كانت هناك آلام في الرقبة أو الظهر .