بالفيديو.. 8 فتيات سعوديات يحتفلن باليوم الوطني تحت البحر بطريقة فريدة

نايف السالم(صدى):

شارك الجميع في احتفالات اليوم الوطني الـ 88 ؛ حيث نفذت 8 غواصات سعوديات تجربة متميزة بالغوص في أعماق مياه الخليج العربي بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

وقطعت الغواصات السعوديات مسافة 32 مترًا على سطح البحر استعدادًا للغوص، لتقوم المجموعة بالغوص في عمق 8 أمتار، كما قدمن عروضًا فنية متنوعة وخلابة.

وقامت الغواصات برفع علم المملكة بمهارات عالية وفي مواقع مختلفة، وعرض لوحة تاريخية لملوك المملكة، وبعض المجسّمات لمعالم مدنها؛ حيث جاء ذلك احتفاءً باليوم الوطني.