بالفيديو.. حريق هائل في محطة وقود على طريق الجبيل -الظهران

نايف السالم(صدى):

شهدت إحدى محطات الوقود على طريق الجبيل – الظهران بالشرقية، حريق هائل أدى إلى احتراق عدد من المركبات، مساء أمس السبت.

وتمكنت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية من السيطرة على الحريق، لافته إلى أنه اندلع في خزان الوقود الخاص بالمحطة الواقعة بحي الفاخرية أثناء تفريغ الوقود من إحدى الناقلات.

وعملت الفرق على محاصرة الحريق لمنع انتقاله لباقي أجزاء المحطة والمرافق والمحلات المجاورة، دون تسجيل أي إصابات.