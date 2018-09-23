” المسند ” : انخفاض طفيف في درجة الحرارة الصغرى آخر الأسبوع
أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الاحد، أنه سيكون هناك انخفاضًا طفيفًا في درجة الحرارة الصغرى آخر الأسبوع.
وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” عادة يتميز فصل الخريف بأنه أقل الفصول في حدوث العواصف الغبارية. ”
وأضاف: ” قد يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر وذلك شمال السعودية.. بقي على الوسم 23 يومًا. ” ، كما نشر قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، ودرجة الحرارة الكبرى المسجلة ظهر يوم أمس في بعض مدن المملكة.
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