” المسند ” : انخفاض طفيف في درجة الحرارة الصغرى آخر الأسبوع

علي العنزي(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الاحد، أنه سيكون هناك انخفاضًا طفيفًا في درجة الحرارة الصغرى آخر الأسبوع.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” عادة يتميز فصل الخريف بأنه أقل الفصول في حدوث العواصف الغبارية. ”

وأضاف: ” قد يبدأ الناس إشعال النار مساءً في البر وذلك شمال السعودية.. بقي على الوسم 23 يومًا. ” ، كما نشر قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم، ودرجة الحرارة الكبرى المسجلة ظهر يوم أمس في بعض مدن المملكة.