بالفيديو.. تزيين 88 دورية لشرطة أبوظبي احتفاء باليوم الوطني للمملكة

أبوظبي(صدى):

قامت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتزيين 88 من دورياتها الشرطية والمرورية في مدن أبوظبي والعين والظفرة بأعلام الامارات والسعودية وشعار ” معا أبدا ” احتفاءً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ” 88 ” للمملكة.

وثمن القائد العام لشرطة أبوظبي معالي اللواء محمد خلفان الرميثي عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين التي تعد نموذجا رائدًا في العلاقات الدولية ، عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة ، واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة.

وقدمت شرطة أبوظبي التهنئة إلى المملكة شعبًا وقيادة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة, متمنية دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتنمية.