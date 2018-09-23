بالفيديو.. الأمير هاري يتعرض لموقف محرج بسبب ” السمبوسة “

لندن(صدى):

شارك الأمير هاري في الاحتفال بإطلاق كتاب الطهي الخيري الذي تدعمه، زوجته ميجان ماركل، لمساعدة ضحايا حريق برج غرينفيل.

وتسلل الأمير هاري إلى داخل خيمة وخرج محاولًا إخفاء قطع من ” السمبوسة ” خلف ظهره لينضم إلى زوجته، ولكن تمكنت عدسات الكاميرات من التقاطه ليبتسم إلى الكاميرا محاولًا التخفيف من حدة إحراج الموقف.

وظهر دوق ساسيكس فخورًا للغاية بزوجته خلال استماعه هو ووالدتها إلى خطابها مع النساء الأعضاء في جمعية “Hubb Community Kitchen”، في حفل إطلاق كتاب الطهي الخيري.