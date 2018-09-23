​لامبورجيني هوراكان GT3 Evo تقدم رسمياً بتحديثات أيروديناميكية

أميرة خالد(صدى):

بعد تقديم نسخ بيرفورمانتي لموديلات هوراكان في صورتها الكوبيه والاسبايدر, عادت لامبورجيني لتقديم تحديث أخر لموديلات GT3 السباقية من السيارة وتم الكشف عن النسخة الجديدة حول النوربورجرينج خلال لامبورجيني سوبر تروفيو أوروبا, والسيارة الجديدة GT3 Evo تعتبر تطوير لموديلات GT3 السابقة التي فازت بلقب رولكس 24 ساعة في دايتونا ولقب بطولة 12 ساعة في سيبرينج وحصلت على 12 لقب دولي.

وتم هندسة وتطوير السيارة من قبل فرع لامبورجيني المتخصص في السباقات Squadra Corse والسيارة الجديدة حصلت على تحديثات أيروديناميكية جديدة بمساعدة شركة دالارا وتشمل مشتت أمامي تم تعديله ليكون أكثر بروزاً بينما غطاء المحرك صنع من الألياف الزجاجية بجانب اضافات تزيد من قدرة التبريد الأمامية.

كما تم تطوير الصادم الأمامي لتوليد مزيد من القوة السفلية على المحور الأمامي كما حصلت السيارة على تحديثات ميكانيكية , تشمل أذرع التعليق الأمامي المصنعة من الألومنيوم بدلاً من الصلب مع ممتصات صدمات تعدل بأربع وضعيات وتوجيه كهربائي هيدروليكي ومكابح ABS ويتوفر للسيارة محرك V10 سعة 5.2 لتر مع أعمدة مرفق وصمامات من التيتانيوم.