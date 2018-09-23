فالفيردي قد يرحل عن برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي، بطل إسبانيا في كرة القدم، أمس السبت، أنه ليس متأكدًا بعد من قيادة الفريق الكتالوني الموسم المقبل؛ حيث ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، إلا أنه يملك بندًا لتمديد عقده لعام إضافي.

وأوضح ” فالفيردي ” قائلًا: ” العقد هناك لكن نعرف ماذا يمكن أن يحصل في الموسم، والموسم طويل، يجب أن ترى ماذا سيفعل الفريق ” ، مضيفًا: ” كل الأمور تبدو جيدة لكننا لا نزال في شهر سبتمبر ولدينا الكثير أمامنا. ”

وعلّق ” فالفيردي ” على تخلي جوسيب غوارديولا ولويس إنريكي عن تدريب برشلونة في السنوات الأخيرة بسبب الإرهاق في الإشراف على ناد بحجم برشلونة، قائلًا: ” لا أعرف عن الإرهاق أو أي شيء مماثل، لا نزال في شهر سبتمبر، هناك الكثير من المجال لتشعر بالإرهاق، إلا أنها مجرد بداية. ”

ومن جانبه، رأى رئيس النادي جوسيب بارتوميو الأسبوع الماضي أن النادي يريد معرفة موقف فالفيردي مع حلول شهر مارس: “لا أتذكر الموعد النهائي لكن التاريخ المثالي لمعرفة المستقبل سيكون في شهر مارس ” ، متابعًا: ” أريده أن يستمر لأننا سعداء بعمله، أنظروا فقط إلى النتائج والأداء العام الماضي. “