أول صورة للملك المؤسس في الرياض قبل 104 عامًا

عادل الحربي (صدى):

التُقطت أول صورة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- عام 1914م، أي قبل 104 عامًا.

وأوضحت الصورة التي التقطها النقيب البريطاني ” ويليم شكسبير ” ، الملك المؤسس على جواده في مدخل الرياض الشرقي.

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