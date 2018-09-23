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أول صورة للملك المؤسس في الرياض قبل 104 عامًا

أول صورة للملك المؤسس في الرياض قبل 104 عامًا
عادل الحربي (صدى):

التُقطت أول صورة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- عام 1914م، أي قبل 104 عامًا.

وأوضحت الصورة التي التقطها النقيب البريطاني ” ويليم شكسبير ” ، الملك المؤسس على جواده في مدخل الرياض الشرقي.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2107 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله يرحمة ويغفر لة ويرحم جميع ملوكنا البررة
وياالله اكرم الاكرمين احفظ لنا ابونا سلمان وطول بعمرة وحفظ وعين يارب بن سلمان محمد
إلي لا نطرى إسمة تخضع رقاب

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