بالفيديو.. ” بن قضعان ” يهاجم قادة إيران وقطر والإخوان في قصيدته
شارك الشاعر ضيدان بن قضعان، بقصيدة شعرية، في الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد لسباقات الهجن في الطائف.
ولاقت القصيدة إعجاباً واسعاً لدى الحضور في المنصة و المتابعين للحفل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت أبيات القصيدة، هجومًا على قادة إيران وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية، كما تضمنت الفخر بتاريخ البلاد ورعايتها للمشاعر المقدسة وحجاج بيت الله حرام، بجانب الاعتزاز بجنود البلاد على حدود المملكة وسمائها.
الشاعر الكبير ضيدان بن قضعان وقصيدة امام سمو سيدي #ولي_العهد في الحفل الختامي لـ #مهرجان_ولي_العهد_للهجن في الطائف :
-هذا محمد واذعنوا يامجانين ..
منتوا بقده فالخفا والبياني #اليوم_الوطني88 #اليوم_الوطني #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/l72l4jV9mY
— بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) September 22, 2018
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