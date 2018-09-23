بالفيديو.. ” بن قضعان ” يهاجم قادة إيران وقطر والإخوان في قصيدته

أماني الغامدي(صدى):

شارك الشاعر ضيدان بن قضعان، بقصيدة شعرية، في الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد لسباقات الهجن في الطائف.

ولاقت القصيدة إعجاباً واسعاً لدى الحضور في المنصة و المتابعين للحفل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أبيات القصيدة، هجومًا على قادة إيران وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية، كما تضمنت الفخر بتاريخ البلاد ورعايتها للمشاعر المقدسة وحجاج بيت الله حرام، بجانب الاعتزاز بجنود البلاد على حدود المملكة وسمائها.