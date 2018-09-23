نواف المقيرن يصدر سلسلة من القرارات التصحيحية

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، موافقته على مارفعه له رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن بطلب تغييرات إدارية وفنية في النادي.

وتضمنت القرارات تكليف الأستاذ محي الدين صالح كامل نائبا للرئيس ،وفراس التركي مساعدا للرئيس للشؤون التنفيذية ،وتكليف المدرب الوطني سعد الشهري مشرفا عاما على فريق كرة القدم .

كما أصدر رئيس نادي الاتحاد قرارا بإعفاء خميس الزهراني المدير التنفيذي للنادي.

وجاءت تلك القرارات بعد النتائج الضعيفة التي ظهر بها الفريق في انطلاقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان .