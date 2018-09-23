محامي ترامب: العقوبات الأمريكية سببت وجعًا اقتصاديًا لإيران

واشنطن(صدى):

أكد المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،رودي جولياني ،أن العقوبات الأمريكية على إيران تسبب وجعا اقتصاديا يمكن أن يفضي إلى ثورة ناجحة.

وقال جولياني خلال اجتماع نظمته ” منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية ” التي تعارض حكومة طهران ” لا أعرف متى سنطيح بهم ، قد يحدث ذلك خلال بضعة أيام أو أشهر أو عامين ولكنه سيحدث ” .

وجاءت تصريحات جولياني متعارضة مع سياسة إدارة ترامب بعدم السعي إلى إحداث تغيير في نظام الحكم حتى على الرغم من إعادة فرضها عقوبات تصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل.