محامي ترامب: العقوبات الأمريكية سببت وجعًا اقتصاديًا لإيران
أكد المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،رودي جولياني ،أن العقوبات الأمريكية على إيران تسبب وجعا اقتصاديا يمكن أن يفضي إلى ثورة ناجحة.
وقال جولياني خلال اجتماع نظمته ” منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية ” التي تعارض حكومة طهران ” لا أعرف متى سنطيح بهم ، قد يحدث ذلك خلال بضعة أيام أو أشهر أو عامين ولكنه سيحدث ” .
وجاءت تصريحات جولياني متعارضة مع سياسة إدارة ترامب بعدم السعي إلى إحداث تغيير في نظام الحكم حتى على الرغم من إعادة فرضها عقوبات تصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34386 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه ههههههههه
ترامب يستخدم نفس سياستي
اللعب على نار هاديه🔥😉
والتلاعب باالنفسياااات😂😂😂😂😂😂