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محامي ترامب: العقوبات الأمريكية سببت وجعًا اقتصاديًا لإيران

محامي ترامب: العقوبات الأمريكية سببت وجعًا اقتصاديًا لإيران
واشنطن(صدى):

أكد المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،رودي جولياني ،أن العقوبات الأمريكية على إيران تسبب وجعا اقتصاديا يمكن أن يفضي إلى ثورة ناجحة.

وقال جولياني خلال اجتماع نظمته ” منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية ” التي تعارض حكومة طهران ” لا أعرف متى سنطيح بهم ، قد يحدث ذلك خلال بضعة أيام أو أشهر أو عامين ولكنه سيحدث ” .

وجاءت تصريحات جولياني متعارضة مع سياسة إدارة ترامب بعدم السعي إلى إحداث تغيير في نظام الحكم حتى على الرغم من إعادة فرضها عقوبات تصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل.


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