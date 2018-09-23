” دعابة ” تتسبب في 17 حالة طلاق
تسببت دعابة لكوميديان اسكتلندي شهير ،في إنهاء 4 آلاف حالة ارتباط و17 حالة طلاق.
وكانت الدعابة التي طرحها الكوميدياني ” دانيال سلوس ” تدور حول فكرة الرفيق الروحي، حيث أكد أنه شخصيًا لا يحب هذه الفكرة، قائلاً : ” إن الرسالة التي يقررها المجتمع هي: إذا لم تكن مع شخص ما، فأنت محطم، وإذا لم تكن مع شخص ما فأنت غير كامل ” .
وأضاف : ” نتيجة لذلك، أصبحنا نشعر كما لو أننا بحاجة إلى شريك يشعرنا بأننا كاملون، وهذا أدى إلى أن العديد من الأشخاص يستقرون وينتهي بهم الأمر مع الشخص الخطأ ” .
وانتشرت كلمات دانيال على مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وتلقى العديد من الرسائل من أشخاص يعبرون فيه عن امتنانهم لتغيير حياتهم.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34380 ] نشر منذ 11 دقيقة
وأيضآ دعابة تسببت في فوات الرحلة ع عوض😉
مفلح وعوض
راحوا محطةالقطار وصلوا لقوا
القطار بادي يتحرك🚋🚉
ركضوا علشان يلحقون القطار🏃🏃
مفلح صار أسرع لحق وركب😀
وعوض ماقدر يلحقه من كثر الضحك🤣🤣
سألوه الموجودين ليش تضحك🤔؟
قال مفلح أصلآ جاي يودعني🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂