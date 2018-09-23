واصفًا نظام الحمدين بـ ” العابث ” .. بن سحيم: الأشقاء يحتفلون باليوم الوطني وبلادي منبوذة
أعرب الشيخ سلطان بن سحيم المعارض القطري، اليوم الأحد، عن أسفه على عزلة التي أصبحت منسية في أزمتها، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة.
وقال بن سحيم في تغريدة له عبر ” تويتر ” : بينما المملكة تحتفل باليوم الوطني السعودي88، وبينما يفرح ويحتفل الأشقاء باليوم الوطني لشقيقتهم الكبرى، تبقى بلادي معزولة منبوذة منسية في أزمتها، بسبب سياسات نظام عابث ” .
وأضاف: ” نظام فرق الأخوة عن أخيهم، والأسر عن أهاليهم، أعاننا الله يا أهل قطر على هذا النظام التعيس ” .
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34386 ] نشر منذ 2 ساعتين
بن سحيم يحاول يوصل للسلطة في قطر بأي شكل من الأشكال
وماالومه
لأن نظام الحمدين وسياساته الفاشلة
ستؤدي ب قطر وسكان قطر
الى الهاوية😐
حمد ابن حسين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 58 دقيقة
خائن عميل مرتزق وجهه اسود
يحسب أن ابن سعود بينفعه ويسلمه حكم قطر
ما يدري الاثول أنه ورقة اذا انتهى دورها ترمى في الزبالة مثل فوطة فام