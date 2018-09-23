واصفًا نظام الحمدين بـ ” العابث ” .. بن سحيم: الأشقاء يحتفلون باليوم الوطني وبلادي منبوذة

طلال الضوي(صدى):

أعرب الشيخ سلطان بن سحيم المعارض القطري، اليوم الأحد، عن أسفه على عزلة التي أصبحت منسية في أزمتها، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة.

وقال بن سحيم في تغريدة له عبر ” تويتر ” : بينما المملكة تحتفل باليوم الوطني السعودي88، وبينما يفرح ويحتفل الأشقاء باليوم الوطني لشقيقتهم الكبرى، تبقى بلادي معزولة منبوذة منسية في أزمتها، بسبب سياسات نظام عابث ” .

وأضاف: ” نظام فرق الأخوة عن أخيهم، والأسر عن أهاليهم، أعاننا الله يا أهل قطر على هذا النظام التعيس ” .