أمريكا تتوعد لمن يرسل وقودا إلى كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

توعدت وزارة الخارجية الأمريكية ، أمس السبت ،لأي طرف يساعد في إرسال وقود إلى كوريا الشمالية ، بفرض العقوبات.

ويأتي ذلك في تحذير واضح لروسيا بعد أيام من اتهام سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة موسكو ” نيكي هيلي ” بالتحايل على هذه العقوبات.

وأوضحت أنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حظر عمليات نقل الوقود من سفينة لأخرى إلى كوريا الشمالية.

وشددت على أن الولايات المتحدة لن تتردد في فرض عقوبات على أي فرد أو كيان أو سفينة تدعم الأنشطة الكورية الشمالية غير المشروعة بصرف النظر عن الجنسية.