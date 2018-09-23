بالفيديو.. إماراتي يحتفل باليوم الوطني في شوارع المملكة
وثق مقطع فيديو، لحظة احتفال إماراتي باليوم الوطني الـ88 للمملكة، في الشارع وسط المواطنين.
وأظهر المقطع الرجل حاملا علمي المملكة العربية السعودية والإمارات، يرفرفان جانب بعضهما البعض.
يذكر أن أرجاء المملكة قد اتشحت باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الذي يوافق يوم 23 سبتمبر، وانتشرت أعلام المملكة في الطرق والميادين العامة.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 19014 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربعنا اللي وقفو معنا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19792 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله فيه
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34380 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يديم الأفرااااااااح😘
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10224 ] نشر منذ 2 ساعتين
صباح عامنا الثامن والثمانون
صباح العطا والمجد , صباح للقيادة والشعب💚ماقصر الله يديم عزنا وعزهم☺
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54548 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز .. بس التزم باالنظام ,,
,, ماعلينا حاجة فوضى ,,