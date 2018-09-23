بالفيديو.. نوال الكويتية تشعل ليل جدة في أولى فعاليات اليوم الوطني

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفنانة الكويتية نوال، ليل جدة، خلال إحياؤها حفل اليوم الوطني للمملكة الـ88 ،مساء أمس السبت، المقام في الصالة الرياضية في المدينة الساحلية.

وتفاعل الجمهور الكبير مع قيثارة الخليج، مرددين أشهر أغانيها، فيما تفاعل متابعو الحفل عبر شاشات التلفزيون، عبر الوسم الذي يحمل اسم الفنانة الكويتية، تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي.