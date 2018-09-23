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بالفيديو.. نوال الكويتية تشعل ليل جدة في أولى فعاليات اليوم الوطني

بالفيديو.. نوال الكويتية تشعل ليل جدة في أولى فعاليات اليوم الوطني
أماني الغامدي(صدى):

أشعلت الفنانة الكويتية نوال، ليل جدة، خلال إحياؤها حفل اليوم الوطني للمملكة الـ88 ،مساء أمس السبت، المقام في الصالة الرياضية في المدينة الساحلية.

وتفاعل الجمهور الكبير مع قيثارة الخليج، مرددين أشهر أغانيها، فيما تفاعل متابعو الحفل عبر شاشات التلفزيون، عبر الوسم الذي يحمل اسم الفنانة الكويتية، تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19792 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهلا و سهلا يا نوال حياك الله

[ عدد التعليقات: 19014 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم ان كان هذا الحفل منه خير على الاسلام والمسلمين والدولة والشعب فيسره وان كان غير ذالك اللهم اكفنا شره وشر من جاء به

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