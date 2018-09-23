بالفيديو.. نوال الكويتية تشعل ليل جدة في أولى فعاليات اليوم الوطني
أشعلت الفنانة الكويتية نوال، ليل جدة، خلال إحياؤها حفل اليوم الوطني للمملكة الـ88 ،مساء أمس السبت، المقام في الصالة الرياضية في المدينة الساحلية.
وتفاعل الجمهور الكبير مع قيثارة الخليج، مرددين أشهر أغانيها، فيما تفاعل متابعو الحفل عبر شاشات التلفزيون، عبر الوسم الذي يحمل اسم الفنانة الكويتية، تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي.
#فيديو
الجمهور يتفاعل مع تقاسيم ولا أروع لقيثارة الخليج في أغنية (العيون الساهية)#نوال_الكويتيه_في_جده@NAWALalq8iya#دام_عزك_ياوطن#اليوم__الوطني88#اليوم_الوطني_السعودي_ال88 pic.twitter.com/wmHKi1PH0s
— خليجية (@Khalejiatv) September 22, 2018
طيب إذا ما لي خاطر.. خذ بخاطر طيبتي!#نوال_الكويتيه_في_جده@NAWALalq8iya#دام_عزك_ياوطن#اليوم__الوطني88#اليوم_الوطني_السعودي_ال88 pic.twitter.com/wqWYrR7Cx8
— خليجية (@Khalejiatv) September 22, 2018
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19792 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهلا و سهلا يا نوال حياك الله
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34380 ] نشر منذ 2 ساعتين
👊😤👊
وضع أحلام حاليآ👆👆
alfahd42[ عدد التعليقات: 19014 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم ان كان هذا الحفل منه خير على الاسلام والمسلمين والدولة والشعب فيسره وان كان غير ذالك اللهم اكفنا شره وشر من جاء به
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34380 ] نشر منذ 57 دقيقة
آمين🤗