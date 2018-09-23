لأول مرة في مصر.. دعوى قضائية للمطالبة بإدراج اسم الأم في البطاقة

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية، أول دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية ،ووزارتي الداخلية والصحة، للمطالبة بإدراج اسم الأم في بطاقة الرقم القومي لجميع المواطنين.

وبررت السيدة دعواها التي تطالب بإدراج اسم الأم كاملا ،بأن ذلك يمنع عمليات تشابه الأسماء ويحفظ حقوق المرأة في المجتمع.

ومن جانبه أوضح محامي صاحبة الدعوى، أن عدم وجود اسم الأم أظهر العديد من المشاكل والأزمات بسبب تشابه الأسماء وحدث لمواطنين أزمات عدة عند استخراج رخصة سيارة أو السفر للخارج أو عند مروره على أي كمين شرطي.

وأكد أن القرآن الكريم والرسول كرم الأم فاسمها ليس ” عورة ” ، وامتناع جهة الإدارة عن إثباته في البطاقة مثل شهادة الميلاد، قرار مخالف للقانون والدستور واستند على سند غير مشروع.