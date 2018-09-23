مأساة دامية لأطفال بأفغانستان إثر لهوهم بقذيفة ” هاون “
لقي 8 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا ،شمال غرب أفغانستان، مصرعهم ،أمس السبت، إثر انفجار قذيفة ” هاون ” كانوا يلهون بها.
وأصيب 6 آخرون في الحادث الذي أدى إلى بتر أعضاء 2 منهم ، وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة في ولاية فرياب.
وكان الأطفال قد عثروا على القذيفة وحملوها إلى قرب منزلهم، وكانوا يجهلون ما هي ويحاولون فتحها حين انفجرت فجأة.
وسارعت السلطات إلى تحميل حركة طالبان المسؤولية بعدما استولت الأسبوع الماضي على القرية التي شهدت المأساة.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚🇸🇦قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34357 ] نشر منذ 1 ساعة
بلدهم كلها مليانه بالألغام الأرضية
من أيام حرب روسيا
حتى تجي تتكي على حجر
تلقاه لغم ولاقذيفة هاون😰
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10220 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان😢