أول تعليق من علاء مبارك على ما تردد حول صفقة شقيقه جمال مع الإخوان

القاهرة(صدى):

خرج علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس السبت، عن صمته، معلقًا على ما تردد حول وجود صفقة بين شقيقه جمال مبارك، وجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونفى علاء مبارك نفيًا تامًا ما تم تداوله حول تلك الصفقة ، ووصفها بأنها ” هرتلة ” تدل على سطحية وفقر من حللها.

وقال علاء في تغريدة له عبر ” تويتر ” ساخرًا : ” يخرج علينا بتخاريف، مرة بأنه يخشى وجود صفقة بين الإخوان وجمال، ومن قبل قال وما يُدرينا لعل هناك من يهندس صفقة لعام 2022 الحكومة والبرلمان للإخوان والرئاسة لجمال ” .