بالفيديو.. عبادي الجوهر يبدأ حفله بالنشيد الوطني

أماني الغامدي(صدى):

بدأ الفنان عبادي الجوهر، حفله بمركز الملك فهد الثقافي، بغناء النشيد الوطني للمملكة، وسط تفاعل الجمهور.

ويأتي الحفل في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ88، تحت رعاية الهيئة العامة للثقافة وبإشراف المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الفنية بالهيئة.

ومن المقرر أن يحيي كل من ،الفنان ماجد المهندس ،وراشد الفارس ،وجابر الكاسر، الأحد ،حفلًا عائليًّا بمركز الملك فهد الثفافي بالرياض، فيما يقام حفل عائلي آخر في الصالة الرياضية بجدة يحيه الفنانون محمد عبده ورامي عبد الله ورابح صقر، وفي الصالة الخضراء بالدمام يحيي كل من راشد الماجد وعايض ووليد الشامي حفلًا عائليًّا.