صحف برتغالية: إشارة ” خيسوس ” استوجبت عقابه بالغرامة المالية

طلال الغامدي(صدى):

سلَّطت الصحف البرتغالية، الضوء على قرار لجنة الانضباط بتغريم جورجي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال بنحو 2270 يورو.

وأكدت تقارير صحفية برتغالية، أن الإشارة التي قام بها خيسوس ” غير رياضية ” لـ اللاعب المنافس استوجبت عقابه بالغرامة المالية.

يذكر أن لجنة الانضباط ألزمت البرتغالي خيسوس مدرب الهلال، بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال؛ بسبب رفعه إشارة بيده تجاه لاعب الباطن في مباراة الفريقين الماضية بشكل ينافي الأخلاق الرياضية.