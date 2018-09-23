بالصور.. إنقاذ بحار أمريكي بعد تعرّضه لوعكة صحية في عرض البحر بينبع

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بقيادة حرس الحدود السعودي في منطقة المدينة المنورة، من إنقاذ بحار أمريكي الجنسية 57 عامًا بعد تعرضه لحالة طبية طارئة أثناء مشاركته برحلة بحرية على يخت سياحي في مياه البحر الأحمر.

وأوضح حرس الحدود أنه بعد تلقى بلاغًا من قائد اليخت السياحي المسمى (قائد الأحلام) عن تعرض أحد ركاب اليخت لحالة مرضية حرجة تم على الفور إخلاء المريض الذي يبلغ ٥٧ عامًا من العمر ونقله مباشرة إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية.

وأشار حرس الحدود إلى أنه قد غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج وتماثله للشفاء.