بالصور.. لإعاقة عامليه ” مدير مدرسة ” يقوم بأعمال النظافة
عبر ” ربيع بندارى ” مدير مدرسة أبوبكر الإبتدائية بمحافظة الشرقية المصرية، اليوم السبت، عن قيامة بغسل الحمامات بدلًا من العامل المعاق، قائلًا: ” المدرسة بيتى التانى وكلنا أسرة واحدة، واجب عليا أحافظ عليها ومستكبرش أنى أغسل الحمام ” .
وقال ” ربيع بندراى ” ، صاحب الـ47 عام، نحن فى المدرسة نعمل أسرة واحدة، فعندما استدعيت العمال الثلاثة لتنظيف المدرسة استعداد للعام الدراسى وهم من المعاقين، لم أتردد لحظة فى معاونتهم نظرًا لظروفهم الخاصة.
وأضاف ” بنداري ” ، أن الحمامات سبق وأن تم تغيرها ضمن حملة صيانه شاملة تمت فى المدرسة، والحمام كان فى حاجة لتنظيفه بمياه نار، ولعدم تعرضهم لحروق من هذة المادة الكاوية، فقمت بدلا منهم بذلك.
🇸🇦فوق هام السحب وان كنتي ثرى🇸🇦[ عدد التعليقات: 4050 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعطيك العافيه هذا هو ربيع لقيناه😜
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54537 ] نشر منذ 1 ساعة
صح كلامك يامدير ولاغبارعليه ..
,, وجزاك الله خير على هاللفته الطيبه منك ، ورأفتك باالعمال المعاقين ،،
,, بس يااستاذ طريقتك خطا ,,
,, ياليت لو لبست قلوفز ( لستك ) على يديك وكمام على فمّك وخشمك عن الفلاش والرذاذ المتطاير ,,
,, ولا تنسى تلبس برجليك جزمات من اللستك ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10218 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله يجزاه خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 17 دقيقة
عمل طيب من مدير واثق من نفسه