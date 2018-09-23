بالصور.. لإعاقة عامليه ” مدير مدرسة ” يقوم بأعمال النظافة

القاهرة(صدى):

عبر ” ربيع بندارى ” مدير مدرسة أبوبكر الإبتدائية بمحافظة الشرقية المصرية، اليوم السبت، عن قيامة بغسل الحمامات بدلًا من العامل المعاق، قائلًا: ” المدرسة بيتى التانى وكلنا أسرة واحدة، واجب عليا أحافظ عليها ومستكبرش أنى أغسل الحمام ” .

وقال ” ربيع بندراى ” ، صاحب الـ47 عام، نحن فى المدرسة نعمل أسرة واحدة، فعندما استدعيت العمال الثلاثة لتنظيف المدرسة استعداد للعام الدراسى وهم من المعاقين، لم أتردد لحظة فى معاونتهم نظرًا لظروفهم الخاصة.

وأضاف ” بنداري ” ، أن الحمامات سبق وأن تم تغيرها ضمن حملة صيانه شاملة تمت فى المدرسة، والحمام كان فى حاجة لتنظيفه بمياه نار، ولعدم تعرضهم لحروق من هذة المادة الكاوية، فقمت بدلا منهم بذلك.