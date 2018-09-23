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  3. بالصور.. لإعاقة عامليه ” مدير مدرسة ” يقوم بأعمال النظافة

بالصور.. لإعاقة عامليه ” مدير مدرسة ” يقوم بأعمال النظافة

بالصور.. لإعاقة عامليه ” مدير مدرسة ” يقوم بأعمال النظافة
القاهرة(صدى):

عبر ” ربيع بندارى ” مدير مدرسة أبوبكر الإبتدائية بمحافظة الشرقية المصرية، اليوم السبت، عن قيامة بغسل الحمامات بدلًا من العامل المعاق، قائلًا: ” المدرسة بيتى التانى وكلنا أسرة واحدة، واجب عليا أحافظ عليها ومستكبرش أنى أغسل الحمام ” .

وقال ” ربيع بندراى ” ، صاحب الـ47 عام، نحن فى المدرسة نعمل أسرة واحدة، فعندما استدعيت العمال الثلاثة لتنظيف المدرسة استعداد للعام الدراسى وهم من المعاقين، لم أتردد لحظة فى معاونتهم نظرًا لظروفهم الخاصة.

وأضاف ” بنداري ” ، أن الحمامات سبق وأن تم تغيرها ضمن حملة صيانه شاملة تمت فى المدرسة، والحمام كان فى حاجة لتنظيفه بمياه نار، ولعدم تعرضهم لحروق من هذة المادة الكاوية، فقمت بدلا منهم بذلك.

 


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54537 ] نشر منذ 1 ساعة

صح كلامك يامدير ولاغبارعليه ..

,, وجزاك الله خير على هاللفته الطيبه منك ، ورأفتك باالعمال المعاقين ،،

,, بس يااستاذ طريقتك خطا ,,

,, ياليت لو لبست قلوفز ( لستك ) على يديك وكمام على فمّك وخشمك عن الفلاش والرذاذ المتطاير ,,

,, ولا تنسى تلبس برجليك جزمات من اللستك ,,

[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 17 دقيقة

عمل طيب من مدير واثق من نفسه

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