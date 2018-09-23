” بلدية غميقة ” تحتجز إبلاً سائبة وتناشد مالكها بالمراجعة

نايف السالم(صدى):

أعلنت بلدية غميقة بمحافظة الليث عن احتجاز عددًا من الإبل السائبة، حيث ناشدت مالكها بمراجعة البلدية خلال ثلاثة أيام لتطبيق لائحة الغرامات بحقه، قبل بيعها بالمزاد العلني.

وجاء ذلك بعد أن تسبب أحد الإبل السائبة مساء أمس في حادث مروع على طريق الليث – غميقة حيث نتج عنه وفاة أسرة سعودية وإصابة سبعة آخرين بينهم نساء وأطفال.