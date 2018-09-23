” بلدية غميقة ” تحتجز إبلاً سائبة وتناشد مالكها بالمراجعة
أعلنت بلدية غميقة بمحافظة الليث عن احتجاز عددًا من الإبل السائبة، حيث ناشدت مالكها بمراجعة البلدية خلال ثلاثة أيام لتطبيق لائحة الغرامات بحقه، قبل بيعها بالمزاد العلني.
وجاء ذلك بعد أن تسبب أحد الإبل السائبة مساء أمس في حادث مروع على طريق الليث – غميقة حيث نتج عنه وفاة أسرة سعودية وإصابة سبعة آخرين بينهم نساء وأطفال.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2567 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز 👍
ضحاياها كثير
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 18 دقيقة
حلو
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54537 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ,,
.. ما اظنه راح يجي راع الحلال ..
,, بس راح يجيبونه ، المسأله فيها أنفس وإصابات .. الله يكون بعوننا وعونه ..