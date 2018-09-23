بالفيديو والصور.. لاعبو النصر يواصلون استعداداتهم لمباراة التعاون
واصل لاعبو نادي النصر، اليوم السبت، تدريباتهم المسائية على ملعب ” الرمز ” وذلك استعدادًا للقاء التعاون والمقرر عقده يوم الإثنين القادم.
التقى مدرب الفريق ” كارينيو ” باللاعبين قبل بداية التدريب، والتي انطلقت بتمارين لياقية متنوعة.
وركز ” كارينيو ” ، على الجوانب التكتيكية من خلال تدريبات كروية في مساحات محددة تعتمد على اللعب من لمستين.
واختتم الجهاز الفني التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.
#فيديو_النصر 🎥||#العالمي يواصل استعداداته اليوم السبت لمباراة #النصر_التعاونhttps://t.co/IdxcYEamgK pic.twitter.com/nMKUzddpuk
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 22, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق يا عالمي