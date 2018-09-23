بالفيديو والصور.. لاعبو النصر يواصلون استعداداتهم لمباراة التعاون

نواف السالم(صدى):

واصل لاعبو نادي النصر، اليوم السبت، تدريباتهم المسائية على ملعب ” الرمز ” وذلك استعدادًا للقاء التعاون والمقرر عقده يوم الإثنين القادم.

التقى مدرب الفريق ” كارينيو ” باللاعبين قبل بداية التدريب، والتي انطلقت بتمارين لياقية متنوعة.

وركز ” كارينيو ” ، على الجوانب التكتيكية من خلال تدريبات كروية في مساحات محددة تعتمد على اللعب من لمستين.

واختتم الجهاز الفني التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.