بسبب كثرة الإلغاء.. ” الإسكان ” تفرض رسوم ” إثبات جدية ” لحجز الوحدات السكنية

علي القحطاني (صدى):

تعتزم وزارة الإسكان إلزام مستفيديها بدفع رسوم حجز على الوحدات السكنية بمسمى ” إثبات جدية ” ، وذلك بهدف إثبات جدية المستفيد في الشراء.

وأوضحت مصادر في التفاصيل أن من المقرر إلزام المستفيد أن يدفع للمطور العقاري (صاحب المشروع) رسوما بقيمة 1500 ريال في حال رغب في حجز وشراء الوحدة السكنية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن رصدت الوزارة كثرة إلغاء المستفيدين لحجوزاتهم الأولية، ما أسهم في تأخر بيع الوحدات وبدء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له.

ووضعت الوزارة مستشارين في كل موقع تحت مسمى ” مستشار مالي ” والآخر ” مستشار عقاري ” ، يعملان على التأكد من ملاءة المستفيد ماليا وتقديم الاستشارات له.

وكشفت عن دراسة تجرى حاليا في وزارة الإسكان تتضمن فتح المجال لغير مستفيدي وزارة الإسكان إمكانية شراء الوحدات السكنية الكائنة على أراضي وزارة الإسكان بنسبة معينة، وذلك بهدف تحفيز المطور العقاري على بناء المشروع وضمان بيع الوحدات السكنية.