رئيس مركز الوديعة يهنئ القيادة والشعب بذكرى اليوم الوطني ٨٨

محمد السعران(صدى):

هنأ رئيس مركز الوديعة الأستاذ عامر بن علي الصيعري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله والشعب السعودي الكريم كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة .

وأكد الصيعري أن مناسبة ذكرى اليوم الوطني تغمر وجداننا جميعاً وتخلد في ذاكرتنا حباً ووفاءً لهذا الوطن ومقدساته ومقدراته ومكتسباته وولاء لقاداته وقيادته الرشيدة .وقد تحدث الصيعري قائلاً :في يوم الوطن ال 88 نستعيد ذكريات تاريخ تأسيس بلادنا المشرق لنشاهد معالم راسخة ، وأسس ثابته ، مبنية على المنهج الحق كتاب الله العزيز ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

إن التمسك بالهديين وتحكيم الوحيين ميز هذه البلاد عن غيرها وحقق لها بفضل الله الأمن والاطمئنان ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أؤلئك لهم الأمن وهم مهتدون ).

ومع تعاقب الأحداث واحتدام الصراعات التي تعصف بالعالم من حولنا يشاهد العالم ثبات المملكة في زمن المتغيرات ، حتى مع مشاركة البلاد نصرها الله في التحالف العربي ضد اعتداء الحوثيين في اليمن الشقيق ، وتأمين حدود البلاد وأجوائها من أي اعتداء .

وسعيها الحثيث في الصلح بين الفرقاء والتقريب بين المتخاصمين واجتثاث الفتنة وتجفيف منابعها والتحذير من خطرها والدعاة إليها ، وماتواجهه من هجمة إعلامية من دول الفتنة التي تسعى لتأجيج الصراعات .

كل ذلك وأكثر والمملكة ثابته في مواقفها ومبادئها متمسكةً بمنهجها لا تحيد عنه ولا تميل .

والشعب السعودي يدٌ تحمي ويدٌ تبني لاستمرار مسيرة الخير والنماء والعطاء دون النظر إلى مدلهمات الخطوب في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030 .

وفي الختام وبهذه المناسبة الغالية أتقدم بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بهذه المناسبة الوطنية الغالية ، ولكافة الشعب السعودي النبيل .

أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وأن يجنب هذه البلاد الفتن ماظهر منها وما بطن .