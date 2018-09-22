محافظ شرورة يهنئ القيادة والشعب ذكرى اليوم الوطني ٨٨

محمد السعران(صدى):

رفع سعادة محافظ شرورة الأستاذ إبراهيم بن عاطف آل عاطف خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة ، حيث أكد أن ما تعيشه المملكة حالياً من رخاء واستقرار يعود فضله للملك المؤسس بعد الله تعالى ، وأنه كلما جاء هذا اليوم استذكر الجميع هذا الماضي واستلهموا منه قوة دفع لاستمرار العطاء لهذا الوطن .

وقد تحدث سعادة المحافظ بهذه المناسبة قائلاً : الحمدلله الذي منّ على بلادنا المباركة بالأمن والإيمان والخير الوفير والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .

تحل علينا الذكرى ال ٨٨ لليوم الوطني للممكلة العربية السعودية هذا الوطن المعطاء مهبط الوحي وقبلة المسليمن وحامي حمى الدين .

نستذكر في هذه الذكرى العظيمة تضحيات آبائنا وأجدادنا في سبيل تأمين الحياة الكريمة لهذا الشعب الأبي ونحيي مآثر الإمام الموحد البطل جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – والأبطال الأشاوس الذين بسواعدهم وتضحياتهم نشأت هذه البلاد لتكون حامية الدين والحرمين الشريفين .

نعيش بفضل الله ومنه مستقبلهم الذي رسموه بدمائهم وكبريائهم الذي حتّم عليهم أن ينشروا التوحيد الخالص ويلملموا شتات الجزيرة العربية ويجمعوا الفرقاء ويكوّنوا شعباً واحداً أصيلاً ، فكان لهم بفضل الله ما أرادوا .

وعلى مدار السنوات المعطائه بعطاء قادتنا المؤَدين وبأيادي أبناء الوطن المخلصين ، نستمر اليوم لنعيش حاضراً بناه لنا أسلافنا ، ونبني مستقبلاً مشرقاً لأبنائنا وأحفادنا .

فمن خلال رؤية 2030 رؤية الشباب الطامح لتنمية الإنسان والمكان ، ولتكون السعودية موئلاً للعالم ، ولتحتل مراكز متقدمة في المجالات الحساسة والنادرة .

والحمد لله نشهد هذا اليوم تسارعاً في تحقيق هذه الرؤية من خلال مشاريع عديدة في مجالات مختلفة ، كان آخرها مشروع نيوم والذي حظي باهتمام مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حيث يعد هذا المشروع نقلة حضارية نوعية لبلدنا المعطاء .

وإنه لشرف لنا أن نعيش هذه الحقبة التاريخية لبلدنا وأن نشارك بكل مالدينا في سبيل أن تصبح الرؤية حقيقة وواقع يعيشه أبناء وطننا على المدى القريب .

ونضع أيدينا بأيدي ولاة أمرنا في سبيل تحقيقه مهما كلف الأمر .

وبمناسبة اليوم الوطني ال ٨٨ للملكة العربية السعودية أقدم خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بهذه المناسبة الوطنية الغالية ، ولكافة الشعب السعودي النبيل .

وأسأل الله تعالى لهذا الوطن العز والسؤدد والتمكين .

وأن يتحقق له مايصبوا إليه في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الشعب السعودي النبيل والله الموفق .