المهندس فيصل آل زياد يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم باليوم الوطني ٨٨

محمد السعران(صدى):

رفع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس ” فيصل آل زياد ” تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير وسمو نائبه – وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ، عبّر عن اعتزازه وفخره بما تشهده المملكة من تطوّر ورفاهية اقتصادية ومعيشية, واستقرار أمني واجتماعي .

وأضاف ” آل زياد ” : ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية وذكرى خالدة ففي هذا اليوم فُتحت للمملكة آفاق واسعة من التطور والبناء ومواكبة الدول المتقدمة في النهضة والتطور من خلال رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

وأكد أن ما أثبته الشعب السعودي من التآزر والوحدة والتلاحم مع القيادة الرشيدة التي لبت إحتياجات المواطنين ونقلته نقلة نوعية في شتى مجالات النهضة والرقي ، يظهر أثرها واضحاً جلياً في شتى المجالات والتي من بينها مجال الزراعة والبيئة والاهتمام بمصادر المياه المتجددة واستغلالها أفضل استغلال في زيادة مساحات الزراعة والتشجير ليكون القطاع الزراعي والبيئي أكثر تطوراً وتنوعاً وكذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام بمفهومه الشامل .