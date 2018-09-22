اللواء ” العمري ” مدير مكافحة مخدرات عسير يهنئ القيادة والشعب بذكرى اليوم الوطني ٨٨

محمد السعران(صدى):

رفع اللواء ” سعد بن عبدالله العمري ” مدير مكافحة مخدرات منطقة عسير التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير ونائبه وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٨٨ .

وأكد اللواء العمري أن هذه المناسبة وما تمثله من قصة عظيمة وخالدة باتت مضرب مثل، وصورة فريدة بين تلاحم القيادة والشعب، من خلال العيش في بلد آمن ومستقر، ديدنه المحبة والسلام، يقف في مقدمة الدول لنجدة الأشقاء العرب والأصدقاء في أنحاء العالم كافة ويعمل بكل ما أوتي من قوة على اجتثاث بؤر الفساد والإفساد في الأرض وكذلك يولي رعيته وشباب وطنه اهتماماً بالغاً دافعاً عنهم ما يدمر حياتهم وشبابهم من المخدرات وغيرها .

وأضاف ” العمري ” إن ذكرى اليوم الوطني لتجسيد صادق ليوم اتجهت فيه أنظار العالم نحو أمة توحدت بعد شتات وفُرقة وتناحر؛ ليضمها وطن انتظم عقده؛ فعمه الأمن والأمان والنماء والرخاء والإستقرار؛ ليبذل كل فرد من أبناء هذا الوطن الغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه، يدفعهم نحو ذلك ولاء وانتماء صادقان ، ولحمة لم تعرف لها الأوطان مثيلاً بفضل الله.