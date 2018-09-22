10 فروع لبر الشرقية تدشن ” مسيرة العطاء ” في اليوم الوطني88

محمد فؤاد (صدى):

تستعد جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفروعها ال10 بالمنطقة لإطلاق فعاليات اليوم الوطني ال88 وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن بر الشرقية ستدشن فعاليات اليوم الوطني هذا العام تحت عنوان ” مسيرة العطاء ” حيث تعرض الجمعية وفروعها بكافة مناطق ومدن الشرقية مسيرة عطائها في دعم وتنمية المستفيدين ومساهمة هذا العطاء في تنمية الوطن وعبر العفيصان أن فروع الجمعية ستعرض مسيرة عطائها خلال فعاليات اليوم الوطني كاشفا عن أبرز برامج ومشاريع العطاء التنموية التي منحتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية لمستفيديها كمشروع عربات الطعام المتنقلة ، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية كما أطلق سموه أيضا مشروع الجمعية ” تاكسي البر ” والذي يهدف لتوفير سيارات للأسر المحتاجة للعمل عليها كتاكسي لتوفير مصدر دخل لهم، ودشن سموه أيضا بدء البناء في مركز إكرام الموتى بالدمام، وتستمر مسيرة العطاء لوطن العطاء من خلال بر الشرقية متمثلة في دعم الجمعية لـ400 أسرة منتجة منحت العديد منهم قروضا صغيرة لتمويل مشروعاتهم، كما دعمت الجمعية 67 ألف أسرة محتاجة، فسددت إيجارات مساكن 3692 أسرة محتاجة، ودعمت 2220 أسرة دعم عيني وغذائي ،وسددت فواتير كهرباء 2208 أسرة ودعمتهم بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، ودعمت بناء قدرات 2297 أسرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على الإنتاج والعمل، وكفلت الجمعية 3657 أسرة من أسر الأيتام، وقدمت إعانات نقدية من الصدقات ل4269 أسرة، كما قدمت رعاية صحية ل548 أسرة، وقدمت مبادرات تعليمية وثقافية ل2565 أسرة محتاجة للتحول بها من الحاجة للاكتفاء من خلال دعمها بالمبادرات التنموية والتعليمية.