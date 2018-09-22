بالفيديو.. ” سعد الخثلان ” يوضح هل تجوز الوصية على فراش الموت
أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم السبت هل تجوز الوصية على فراش الموت؟.
وجاء ذللك ردًا على سؤال متصل بشأن هذا الموضوع خلال برنامج يستفتونك حلقة اليوم، حيث رد الشيخ قائلَا : الوصية صحيحة مادامت فى ثلث التركة، لأن الإنسان على فراش الموت أو مرض الموت يحجر عليه التصرف في أمواله إلا في حدود الثلث.
وأضاف الشيخ : و يجوز الوصية فى حدود ثلث التركة فقط، ومن زاد على الثلث فهو يرجع للورثة.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
الشيخ #عبدالله_الدريس@saad_alkhathlan
هل تجوز الوصية على فراش الموت؟ https://t.co/9VHMVRn0Ft pic.twitter.com/B3w8t8EqiD
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 22, 2018
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31741 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31741 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحسن خواتمنا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54537 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير ياشيخ بارك الله فيك .. آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 24 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ بارك الله فيك وفي علمك .. آمين ,,