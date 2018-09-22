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بالفيديو.. ” سعد الخثلان ” يوضح هل تجوز الوصية على فراش الموت

بالفيديو.. ” سعد الخثلان ” يوضح هل تجوز الوصية على فراش الموت
علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم السبت هل تجوز الوصية على فراش الموت؟.

وجاء ذللك ردًا على سؤال متصل بشأن هذا الموضوع خلال برنامج يستفتونك حلقة اليوم، حيث رد الشيخ قائلَا : الوصية صحيحة مادامت فى ثلث التركة، لأن الإنسان على فراش الموت أو مرض الموت يحجر عليه التصرف في أمواله إلا في حدود الثلث.

وأضاف الشيخ : و يجوز الوصية فى حدود ثلث التركة فقط، ومن زاد على الثلث فهو يرجع للورثة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54537 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خير ياشيخ بارك الله فيك .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 24 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ بارك الله فيك وفي علمك .. آمين ,,

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