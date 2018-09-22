بالفيديو.. ” سعد الخثلان ” يوضح هل تجوز الوصية على فراش الموت

علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم السبت هل تجوز الوصية على فراش الموت؟.

وجاء ذللك ردًا على سؤال متصل بشأن هذا الموضوع خلال برنامج يستفتونك حلقة اليوم، حيث رد الشيخ قائلَا : الوصية صحيحة مادامت فى ثلث التركة، لأن الإنسان على فراش الموت أو مرض الموت يحجر عليه التصرف في أمواله إلا في حدود الثلث.

وأضاف الشيخ : و يجوز الوصية فى حدود ثلث التركة فقط، ومن زاد على الثلث فهو يرجع للورثة.