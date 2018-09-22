حمد المنيف لأمانة الرياض: سكان الحي يعانون من الزحام بسبب أحد المولات الكبرى

عادل الحربي (صدى):

استنكر حمد المنيف، المستشار الإعلامي، وجود ازدحام غير طبيعي في الدائري الشمالي بسبب أحد المولات الكبرى.

وتسائل المنيف في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كيف يتم السماح بافتتاح مول …… مع إقامة الفعاليات بدون افتتاح مواقف المول السفلية ” ، موجهًا سؤاله لأمانة منطقة الرياض.

وأضاف ردًا على أحد المعلقين : ” خاصة في الويك آند وأيام الإجازات الرسمية .. فإذا كانت المواقف غير جاهزه ومغلقه (السفليه والادور) ومداخل المول ضيقه فلماذا تم السماح بافتتاحه؟! سكان الحي يعانون من صعوبة الوصول إلى منازلهم ؟! ” .