حمد المنيف لأمانة الرياض: سكان الحي يعانون من الزحام بسبب أحد المولات الكبرى
استنكر حمد المنيف، المستشار الإعلامي، وجود ازدحام غير طبيعي في الدائري الشمالي بسبب أحد المولات الكبرى.
وتسائل المنيف في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كيف يتم السماح بافتتاح مول …… مع إقامة الفعاليات بدون افتتاح مواقف المول السفلية ” ، موجهًا سؤاله لأمانة منطقة الرياض.
وأضاف ردًا على أحد المعلقين : ” خاصة في الويك آند وأيام الإجازات الرسمية .. فإذا كانت المواقف غير جاهزه ومغلقه (السفليه والادور) ومداخل المول ضيقه فلماذا تم السماح بافتتاحه؟! سكان الحي يعانون من صعوبة الوصول إلى منازلهم ؟! ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31741 ] نشر منذ 3 ساعات
عندنا وعندكم خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وادم عليها نعمة الامن والامان
لابد من مراعات الاحياء السكنية والمولات اللتي بداخلها
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض يمنع التجمع في المجمعات اللي داخل الديره
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقصد داخل الاحياء السكنية
zezu[ عدد التعليقات: 718 ] نشر منذ 48 دقيقة
إذا تقصد الرياض بارك يا سعادة المستشار فوالله تعبنا وإحنا نصيح بهذة الطريقة السيئة في التنظيم.
🇸🇦فوق هام السحب وان كنتي ثرى🇸🇦[ عدد التعليقات: 4050 ] نشر منذ 22 دقيقة
الزحمه عشان السينما والالعاب صاله الاستكشاف ويلا المحلات اغلبها توها ماافتحت
الواقع[ عدد التعليقات: 6489 ] نشر منذ 13 دقيقة
مشكلة أمانة منطقة الرياض مع مواقف السيارات تعتبر ازلية هناك أحياء يتقاتل سكانها لعدم وجود مواقف لهم فاكيف بالزائرين لهم والحل هو إنشاء مواقف متعددة الأدوار مثل مواقف عند سوق البطحاء الشعبي وتكون بأسعار مناسبة أو الأمر على كل من يبني أدوار متعددة وشقق توفير مواقف أرضية بشكل كافي في جميع الأحياء كذلك هناك أحياء شعبية في مواقع حيوية جدا يمكن نزعها مثل حي الوزارات حقيقة اسم فخم وتحيط به جميع الوزارات ولاكن من يشاهده تصيبه خيبة الأمل أن يكون بهذا الشكل السيء العشوائي المتهالك المسبب للزحام مع الأسف الشديد