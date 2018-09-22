بالفيديو.. ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” يزور الشيخ الشثري بمسكنه

نايف السالم(صدى):

زار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، اليوم السبت، الشيخ ” سعد الشثري ” عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بمحل إقامته في الطائف.

وأظهر مقطع ” فيديو ” تداولته وسائل الإعلام للشيخ ” الشثرى ” ، أثناء ترحيبه بولي العهد ومرافقيه خلال استقباله لدخول مجلسه.