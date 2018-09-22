بالفيديو.. ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” يزور الشيخ الشثري بمسكنه
زار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، اليوم السبت، الشيخ ” سعد الشثري ” عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بمحل إقامته في الطائف.
وأظهر مقطع ” فيديو ” تداولته وسائل الإعلام للشيخ ” الشثرى ” ، أثناء ترحيبه بولي العهد ومرافقيه خلال استقباله لدخول مجلسه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54537 ] نشر منذ 3 ساعات
حفظك الله ياسمو الأمير ولي العهد ,,
,, هذا خبرنا ومعرفتنا بحكامنا ،،
,, التواضع والتواصل مع المشايخ واهل العلم والشعب وتقدير الكبير باالعمر والرأفة باالصغير .. حفظهم الله ,,
,, قولوا للحساد واهل البلبلة والفساد والمنظرين والمبغضين .. موتوا بغيضكم لا رحمكم الله ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 ساعات
لا عز للحاكم إلا بتقوى الله ثم احترام اهل العلم ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقت يا ابو محمد
اللهم امين
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2105 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اعز حكامنا وزدهم عزة
كما اعزو وبجلو علمائنا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنـــت إبكف يبوسلمان وباقي الخلق في كف = متعالين في وســط قلبي ولك شــانِ
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من غيـر حبك غَضَـــت إعيوني ألطـــرف = ياللي جمـــال أفعـالِك صار للزين عنـــوانِ
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اريد انا شوفِتِــك ترى ياكــريم ألكَــف = وإن ماحصل يكـــون مـــوتي ودنياي سيـــانِ
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عسـى ربـي يحفظ مليكنا سلمان = ويجـــعله تاج فوق راسـنا طول ألدهَر وألزِمــــــانِ