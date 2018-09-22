خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالطائف
إثر الزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمحافظة الطائف وبناءً على اقتراح سموه وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأجزل لهم الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31741 ] نشر منذ 3 ساعات
كللللوووووووووش ألف ألف مبروك لهم والله يصلح شانهم ويفرج همهم ويرزقهم من حيث لايعلمون
الله يجزاك خير الجزاء يابو فهد ويجعلها في ميزان حسناتك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54538 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأجزل لهم الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب. آمين .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11285 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يديمك عز على روس الاشـــهاد
ويجـعل يميـنك سابقه في عطـــــاهـا
حِنّا جنــــودك نوقـف بوجـه ألأنــداد
والمــــملكة روحـــــي ودمّــي فِـــــداهــا