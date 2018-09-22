هيئة المواصفات توضح إمكانية استيراد سيارة ” أجرة ” من الخارج

علي القحطاني (صدى):

تفاعلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع سؤال بشأن شراء سيارة من الإمارات العربية المتحدة، كانت قد استخدمت كسيارة أجرة “ تاكسي ” قبل بيعها، ويريد أن يعود بها إلى المملكة.

وردت هيئة المواصفات والمقاييس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : السيارة المستخدمة في الأجرة التاكسي لا يسمح باستيرادها.

ويذكر أن شروط استيراد السيارات إلى المملكة، تضمنت 3 حالات تمنع استيراد السيارات، وهي: السيارات المستعملة كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير، أو السيارات التي يوجد بها كشط أو طمس على رقم الهيكل المسجل على الشاسيه، أو السيارات التالفة.