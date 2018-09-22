طيران ناس: جميع الرحلات الداخلية مجانًا للمسافرين باليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

فاجأ طيران ناس ضيوفه بجعل جميع رحلاته الداخلية للمسافرين مجانًا بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وقال طيران ناس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن جميع رحلاته الداخلية مجانية للمسافرين باليوم الوطني 23 سبتمبر؛ إذ سيتم استرجاع المبالغ المدفوعة على شكل قسائم سفر.

ويذكر أن طيران ناس قد أعلن قبل أيام بمناسبة اليوم الوطني أيضًا أن جميع رحلاته الداخلية تبدأ بـ88 ريالاً، وأن العرض سيكون متاحًا لفترة سفر تمتد شهرين ابتداء من 15 أكتوبر حتى 15 ديسمبر 2018.