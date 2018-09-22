” الري ” توضح حقيقة كسر خط ناقل للمياه المعالجة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للري، حقيقة وجود كسر في الخط الناقل للمياه المعالجة المستخدمه لري المزروعات قُطر 1000 ملم بضغط عالي الواقع جنوب مدينة الرياض على طريق ديراب.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنه وفور ورود البلاغ للإدارة الوطنية للري تم التعامل مع البلاغ بإيقاف وحدات الضخ وتوجه فرق الصيانه للوقوف على الموقع وتأمينه بأدوات السلامة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وأضافت : وجاري العمل على إصلاح الكسر للخط الناقل وأعادة تشغيله في أقرب وقت ممكن لخدمة المزارعين.