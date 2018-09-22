مدير عام مركز أداء: ذكرى اليوم الوطني مناسبة تتجلى فيها معاني الفخر والاعتزاز بالوطن

سعيد العجل(صدى):

رفع المهندس حسام الدين بن صالح المدني المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” ، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولأبناء الشعب السعودي الكريم التهنئة والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة .

وذكر المهندس حسام الدين المدني بأن ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية تُعد مناسبة تتجلى فيها معاني الفخر والاعتزاز، ويستحضر فيها ما بذله الأجداد والآباء من جهود مخلصة ومضنية في مسيرة النماء والعطاء والتقدم التي أُسست على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه) والتي تجسد قصة وطن في صفحات المجد والعطاء رسمتها ملحمة بنيت بلبنات راسخة من العقيدة والمسيرة والتنمية المستدامة.

وقال المدني إننا إذ نفخر بما نعمل عليه في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي جاء تأسيسه خطوة فريدة من حكومتنا الرشيدة لتطبيق منهج عملي لقياس أداء الأجهزة العامة، ليكون مركزاً حكومياً مستقلاً يرتبط بأعلى سلطة بالمملكة، ويترأس مجلس إدارته قائد التغيير الإيجابي سمو سيدي ولي العهد (حفظه الله) حيث يهدف مركز أداء لتعزيز كفاءة وقدرة الأجهزة العامة من أجل تحقيق أداء حكومي متميز، ودعم الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، لنخطو مع الأجهزة العامة خطوات كبيرة نحو بناء مستقبل باهر للوطن والمواطن في ظل رؤية المملكة 2030، للعمل على الأولويات والتركيز على تعزيز أداء وقدرات المملكة، وضمان تقديم مستوى متقدم للمملكة عنوانه مجتمع حيوي، اقتصاده مزدهر، ووطن طموح .

ونوه المدني بأن مركز أداء يؤدي دوراً محورياً في قياس أداء الأجهزة العامة وتقديم تقارير عن مستوى التقدم أو التعثر لا سمح الله في الأهداف الاستراتيجية، بالإضافة لبرامج ومبادرات رؤية المملكة، والمناط تنفيذها من قبل الأجهزة الحكومية، حيث يقدم المركز تقارير بشكل ربع سنوي ترفع لرئيس مجلس الوزراء وتشارك مع رؤساء الأجهزة، ويعقد لها جلسات لمراجعة نتائجها مع رؤساء الأجهزة بالإضافة إلى تقييم تجربة المواطنين والمقيمين ومدى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم، حيث أتاح مركز أداء عدة أدوات لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، مثل الاستبيانات والمتسوق الخفي ومجموعات التركيز، وآخرها ما تم إطلاقه مؤخراً والمتمثل في تطبيق ” وطني ” .

مشيرا الى أن تطبيق ‘وطني’ يعد منصة تفاعلية تُمكّن المستخدمين من مواطنين ومقيمين بالمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة في كافة مناطق المملكة، لنسهم في تحقيق النهج القائم على أن المستفيد واحتياجاته هي محور تحسين الخدمات العامة الحكومية، و التطبيق يشتمل على فئات متنوعة للخدمات مثل: ” سوق العمل، والرعاية الصحية، والمواصلات، والتعليم، والأعمال والتجارة، والقضاء، والرياضة، والترفيه، والشؤون الداخلية، والخدمات والمرافق العامة ” ، ويندرج تحت تلك الفئات أكثر من 34 جهازًا حكوميًا. مفيداً أنه يدعم البنية التحتية لبناء منظومة متكاملة لأدوات قياس رضا المستفيدين بشكل محايد، كما لفت بأن المواطن والمقيم يمكنهم الاستفادة من التطبيق بشكل مجاني من خلال تحميله عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل IOS و Android ، كما يمكن للمستفيدين التقييم عبر الموقع الإلكتروني للتطبيق watani.gov.sa

واختتم المدني تصريحه بأن مركز أداء يولي برامج التمكين وبناء القدرات أولوية كبرى، حيث ينفذ المركز حزمة من البرامج التدريبية في مجال قياس الأداء، تستهدف منسوبي الأجهزة العامة من موظفي الوزارات والهيئات العامة والصناديق، وذلك في مدن مختلفة من مناطق المملكة، ويهدف المركز من خلال إقامته للبرامج التدريبية إلى الارتقاء بثقافة قياس الأداء لدى الأجهزة، وتعزيز قدرات منسوبيها في مجال إدارة الأداء وقياسه، وتشتمل دورات المركز على عدد من الموضوعات المتمثلة في “أساسيات مؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة الاستراتيجية، وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الأساسية، وإدارة التغيير، ودورات في تخطيط الإستراتيجية. والمركز الآن بصدد إطلاق منصة التعلم الإلكتروني بهدف إتاحة المحتوى التدريبي لشريحة أكبر من منسوبي الأجهزة الحكومية ومن ثم إتاحتها لكل مهتم من أفراد المجتمع.

يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” مركز حكومي مستقل یتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالي والإداري، ویرتبط تنظیمیاً برئیس مجلس الوزراء، وجاء إنشاؤه بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف لقياس أداء الأجهزة العامة وإعداد التقارير الدوریة حول نتائج أدائھا، ونتائج قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة له من الأجهزة العامة.