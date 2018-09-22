السجن لشاب دافع عن شرف أخته

القاهرة(صدى):

نجحت أجهزة الأمن المصرية، في إلقاء القبض على عشريني دافع عن شقيقته من التحرش الجنسي بمحافظة الجيزة.

دافع الشاب عن شقيقته بعدما أقدم أحد الأشخاص على لمس أجزاء حساسة من جسدها وتوجيهه كلمات خادشة للحياء، مما تسبب في نشوب شاجر بالأيدي في الشارع بين شقيق الشاب، والمتحرش فتدخل الجيران لفض الاشتباك.

وأوضحت الأجهزة الأمنية المصرية، أن المتحرش تفاجأ لاحقًا بقدوم أصدقاء الشاب العشريني إلى منزله، واعتدوا عليه بالضرب على رأسه بقوة ليفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

والجدير ذكره، أن الشرطة استطاعت القبض على الشاب مع 10 من أصدقائه الذين هربوا بعد الحادثة.