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السجن لشاب دافع عن شرف أخته

السجن لشاب دافع عن شرف أخته
القاهرة(صدى):

نجحت أجهزة الأمن المصرية، في إلقاء القبض على عشريني دافع عن شقيقته من التحرش الجنسي بمحافظة الجيزة.

دافع الشاب عن شقيقته بعدما أقدم أحد الأشخاص على لمس أجزاء حساسة من جسدها وتوجيهه كلمات خادشة للحياء، مما تسبب في نشوب شاجر بالأيدي في الشارع بين شقيق الشاب، والمتحرش فتدخل الجيران لفض الاشتباك.

وأوضحت الأجهزة الأمنية المصرية، أن المتحرش تفاجأ لاحقًا بقدوم أصدقاء الشاب العشريني إلى منزله، واعتدوا عليه بالضرب على رأسه بقوة ليفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

والجدير ذكره، أن الشرطة استطاعت القبض على الشاب مع 10 من أصدقائه الذين هربوا بعد الحادثة.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 3 ساعات

من دافع دون عرضه فهو شهيد ون قتل اخوي ابو محمد اسعدك الله ٠

[ عدد التعليقات: 1803 ] نشر منذ 2 ساعتين

الهنوان خطا هو دافع عن اخته ضد المتحرش وبعدين هحموا عليه في البيت اخو المتحرش ومعه مجموعه وقتلوه والمسجون القاتل اخو المتحرش

[ عدد التعليقات: 1803 ] نشر منذ 2 ساعتين

تصحيح العنوان

[ عدد التعليقات: 54538 ] نشر منذ 2 ساعتين

وأسعد الله اوقاتك بكل خير وبركه اخوي ابو عبد الله الحربي ,,

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