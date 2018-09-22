المواطن ” الزهراني ” يحتفل باليوم الوطني الـ88 للمملكة على فراش المرض
احتفل المواطن ” عثمان بن ضيف الله بن فاران الزهراني ” صاحب ال70 عام، والمصاب بالشلل الرباعي، اليوم السبت، للمرة الثانية باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن طلب من أبنائه أن يرتدي ” عَلَم السعودية ” وهو على فراش المرض.
لم يمنعه مرضه، والذي تعرض له إثر جلطة دماغية منذ 6 سنوات، من مشاركة الوطن أفراحه، بتوشحه لبعض بالشعارات الخضراء التي تحمل العبارات الوطنية.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31741 ] نشر منذ 3 ساعات
يا قطعتي عنك يا فاران الله يشفيك ويعافيك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54538 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيه ويعافيه منما فيه ,, آمين ,,
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيه يتفاعل وليس يحتفل كيف المريض يحتفل غلطة مطبعية ٠
alfahd42[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ويعافيه