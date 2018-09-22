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المواطن ” الزهراني ” يحتفل باليوم الوطني الـ88 للمملكة على فراش المرض

المواطن ” الزهراني ” يحتفل باليوم الوطني الـ88 للمملكة على فراش المرض
حمود العنزي (صدى):

احتفل المواطن ” عثمان بن ضيف الله بن فاران الزهراني ” صاحب ال70 عام، والمصاب بالشلل الرباعي، اليوم السبت، للمرة الثانية باليوم الوطني الـ88 للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن طلب من أبنائه أن يرتدي ” عَلَم السعودية ” وهو على فراش المرض.

لم يمنعه مرضه، والذي تعرض له إثر جلطة دماغية منذ 6 سنوات، من مشاركة الوطن أفراحه، بتوشحه لبعض بالشعارات الخضراء التي تحمل العبارات الوطنية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54538 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يشفيه ويعافيه منما فيه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يشفيه يتفاعل وليس يحتفل كيف المريض يحتفل غلطة مطبعية ٠

[ عدد التعليقات: 18988 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفيه ويعافيه

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