المشرف العام على كليات عنيزة: دعمٌ هائل للتعليم من قيادتنا الرشيدة

سعيد العجل(صدى):

أكد المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي بان اليوم الوطني 88 يحل علينا بذكرى عزيزة على قلوبنا

بمسيرة حافلة بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال مسيرة عطاء وبناء جعلت المملكة العربية السعودية وجهة العالم الإسلامي سياسيا واقتصاديا وثقافيا بفضل قيادة حكيمة فمنذ تأسيست المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك عبدالعزير بن عبدالرحمن

ال سعود -طيب الله ثراه- تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله و هذا الوطن الشامخ يعيش في أمن وامان وعدل واستقرار

ليصح وطن متكامل متماسك بشعبة وقيادته ليعيش مرحلة بناء ونماء وانجازات

نفاخر بها العالم بشبابه الاوفياء الذي تسلح بالعلم والمعرفة والنهضة والبناء بفضل رؤية المملكة 2030 الرؤية الطموحة التي اتضحت معالم ثمارها من خلال الاقتصاد الوطني المتنوع المتين

وبين د. الشتيوي إلى الدعم الذي يلقاه طلاب وطالبات الوطن المبتعثين والذي أسهم في استمرار مسيرة البناء والنهضة ليصبحوا رافدا من روافد النماء والعطاء لوطننا الغالي مشيرا إن المملكة في كل عام تشهد العديد من المشاريع

التنموية المتنوعة ففي كل عام يحتضن وطننا الملايين من الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام من دول عديدة يشهد بعضها الصراعات وتعيش بأمن وامان بوطن سلمان الحزم والعزم الذي جعل نصب عينية خدمة الحجاج وامنهم ليعيشوا مطمئنين فضلا عن مساندة

الاشقاء والوقوف معهم في العديد من الازمات ليستقر العالم باسره مقدما ابلغ التهاني وصادق التبريكات إلى مقام خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وإلى صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم بمناسبة الذكرى العزيزة على قلوبنا داعيا المولى أن يحفظ الوطن من كيد الكائدين والمتربصين وان يدحر أعداء الدين بأمنه وامانة وأن يحفظ الله الوطن قيادة وشعبا.